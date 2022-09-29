Вересень, 29 в 11:35

Проблема атак іранських безпілотників Shahed-136 на різні об’єкти в Україні перебуває на стадії вирішення. Ці дрони-камікадзе Іран нещодавно передав російській армії.

Як поінформував в одному з інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков, українські військові збивають їх доволі ефективно.

– Ми вже її (проблему, – Ред.) вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100% не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих “шахедів”. Наші навчилися їх глушити, – наголосив Резніков.

Міністр уточнив, що Україна вже звернулася до країн-партнерів, зокрема тих, які не хочуть постачати зброю, проте можуть провести якісну експертизу. Міноборони вирішило передати їм запчастини збитих безпілотників для вивчення та подальшого постачання Україні систем придушення “шахедів”.

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За словами Резнікова, низку країн, які не хотіли передавати озброєння, ця пропозиція зацікавила.

Як відомо, протягом останніх тижнів в Україні дедалі частіше фіксують атаки іранських ударних безпілотників Shahed-136. Такі дрони, зокрема, були знищені над Одеською та Миколаївською областями.

Станом на 28 вересня в ОК Південь повідомляли, що російські війська випустили по південних областях України щонайменше 32 іранські дрони-камікадзе, і 22 з них збили ЗСУ.

Про небезпеку атаки цього дрона може сигналізувати звук, який нагадує роботу двигуна бензопили чи моторолера. Російські окупанти не можуть використовувати їх скрізь через обмежену дальність польоту.

Варто зазначити, що через надання РФ дронів МЗС України позбавило посла Ірану акредитації.