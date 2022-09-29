ЗСУ обстріляли позиції окупантів у Чарівному, Олешках та Херсоні

Вересень, 29 в 7:07

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи напередодні вкривали щільним вогнем позиції армії РФ у південних областях країни.

Шість авіаударів прийшлись по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях протиповітряної оборони росіян.

Ракетно-артилерійські підрозділи загалом протягом 28 вересня виконали понад 220 вогневих завдань, поціливши в чотири райони зосередження сил та засобів у Чарівному, Олешках та Херсоні, а також дві станції радіоелектронної боротьби в Бериславському районі.

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Крім того, завдали контрольного удару по мосту в Новій Каховці.

– У районі Хрещенівки нашими активними діями подавлено ворожий опорний пункт, – перераховують успіхи минулого дня в Оперативному командуванні Південь.

Ворог, у свою чергу, теж завдав шість авіаударів напередодні.

Зокрема, три крилаті ракети типу повітря – повітря окупанти випустили по літаках Повітряних сил ЗСУ. Втрат української авіації немає.

Із втратами відступила майже рота загарбників після невдалої спроби покращити тактичне положення від Чкалового в бік Безіменного.

За підтвердженими даними, 28 вересня російські війська на Півдні України втратили:

18 військових,

два танки,

шість одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки,

три безпілотники типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

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