ЗСУ відбили атаки російських окупантів біля 11 населених пунктів – Генштаб
Українські захисники відбили атаки в районах 11 населених пунктів. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат на фронті.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
– За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне, – зазначили у Генштабі.
Крім того, ЗСУ уразили противника у районі Нової Кубані Херсонської області, що призвело до детонації боєприпасів.
У результаті ураження окупантів у районі Софіївки Бердянського району Запорізької області ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.
В лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області доставлено понад 200 поранених загарбників.
У Генштабі додали, що українська авіація завдала семи ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Наші підрозділи ППО збили БПЛА.
Ракетні війська і артилерія уразили чотири командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.
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