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Факти / Україна

ЗСУ відбили атаки російських окупантів біля 11 населених пунктів – Генштаб

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили атаки в районах 11 населених пунктів. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

– За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне, – зазначили у Генштабі.

Крім того, ЗСУ уразили противника у районі Нової Кубані Херсонської області, що призвело до детонації боєприпасів.

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У результаті ураження окупантів у районі Софіївки Бердянського району Запорізької області ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.

 

В лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області доставлено понад 200 поранених загарбників.

У Генштабі додали, що українська авіація завдала семи ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Наші підрозділи ППО збили БПЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили чотири командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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