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Зустрілася з Зеленським: голова Національних зборів Франції вперше відвідала Україну

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Зустрілася з Зеленським: голова Національних зборів Франції вперше відвідала Україну

В Україну 29 вересня вперше здійснила візит голова нижньої палати парламенту Франції Яель Брон-Піве. Вона вже зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

За словами президента, темою зустрічі стало незаконне проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

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– Дуже важливо, щоб усі наші партнери, усі лідери цивілізованого світу максимально жорстко засудили ці фейкові референдуми. Вдячні Франції за підтримку України та чітку позицію у цьому питанні! – зазначив він.

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Нагадаємо, що 27 вересня Зеленський зустрівся з головою Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонною. Він наголошував, що Україна очікує також чіткої реакції на псевдореферендуми, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях.

Фото: скриншот з відео

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