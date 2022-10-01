Вересень, 30 в 21:58

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня вдруге за останні декілька днів вирішив звернутися до росіян. Його звернення відбулося на тлі анексії нових українських територій.

Факти ICTV зібрали головні тези виступу російського диктатора.

Анексія територій України

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Путін розпочав промову із заяви про підписання “договорів” щодо анексії окупованих територій України.

Він оголосив про незаконне “приєднання” Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей до Росії. Попри абсолютну фіктивність так званих референдумів, диктатор сказав, мовляв, люди свій вибір зробили, і тепер вони нібито назавжди будуть громадянами Росії.

Президент РФ згадав і ліквідованих бойовиків “ЛДНР”, назвавши їх “героями Росії”.

А ще – заявив, що Росія нібито не прагне відновлювати СРСР, збрехавши про відсутність національних референдумів. “Мільйони” начебто самі прагнуть повернутися на історичну батьківщину.

Погрози Путіна та заяви про готовність до переговорів

Путін наголосив, що не збирається обговорювати питання Херсонської та Запорізької областей. Ба більше, він погрожує застосувати всі доступні засоби для їхнього “захисту”.

Він закликав Київ негайно припинити вогонь і повернутися за стіл переговорів. Хоча Україна захищає свою землю від російської навали.

– Ми захищатимемо нашу землю всіма наявними силами та засобами, – додав він.

Знову винен Захід

Путін не забув вкотре дорікнути і Заходу, який він звинуватив у русофобії, а також спробах розвалити Росію і нацькувати народи один на одного. Очільник Кремля переконаний, що західні країни хочуть бачити росіян не вільним суспільством, а натовпом бездушних рабів.

Він оголосив ворогом Росії “диктат Заходу” і заявив, що західні країни хочуть розвалити РФ і зібрати ренту гегемона.

– Захід замість демократії використовує придушення, експлуатацію та поневолення, побудований ним однополярний світ антидемократичний, брехливий і лицемірний наскрізь, – висловився Путін.

Про США також не забув згадати

Російський президент переконував, що США фактично окупували Німеччину, Корею, Японію. Він додав, що США – єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю і створила прецедент.

Англосакси і Північний потік

У вибухах на газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 російський президент теж звинуватив Захід. Мовляв, нібито англосакси фактично розпочали знищення європейської енергоструктури.

Путін критикував не лише політику Заходу щодо РФ, але й цінності західних держав.

– Хіба ми хочемо, щоб у нас в Росії замість мами і тата були батьки №1, №2, №3? Хіба ми хочемо, щоб у наших школах із початкових класів дітям нав’язували збочення, які ведуть до деградації та вимирання? – додав він.

Знову повторив свої спекуляції про те, що зерно з України нібито не поставляють до найбідніших країн світу, що не відповідає дійсності.

Свою 30-хвилинну промову російський диктатор завершив словами: За нами правда, за нами Росія. Але світ все ж вважає інакше.

Виступ Путіна – це якийсь дивний урок історії

Політичний експерт Олексій Голобуцький прокоментував новий виступ російського диктатора.

– Як і прогнозував, це був якийсь дивний урок історії. До того ж, як завжди, вигадана історія, яка існує тільки в голові Путіна, де Німеччина і Японія досі окуповані США. Вже видно, що він таки не валяє дурня: кукуха у Путіна поїхала насправді, він справді вірить у те, що говорить, – констатує експерт.

Він називає заяву Путіна про те, що тепер анексовані території захищатимуться всіма доступними засобами, легким натяком на можливе застосування ядерної зброї.

Голобуцький назвав пшиком заклик президента до переговорів, адже той одразу наголосив, що статус анексованих областей не обговорюється.

Також Путін сподівається, що Європа відступить перед шантажем та під тиском внутрішніх проблем. Оскільки детально та емоційно описав енергетичну кризу, мовляв, нібито англосакси підірвали трубопровід і тому мають тепло одягатися і мерзнути.

Путіну треба приймати не території, а таблетки

Саме так прокоментував звернення Путіна політолог Олег Саакян.

Він звернув увагу на те, що Путін знову апелює до того, що США застосували ядерну зброю, завдавши удару по Японії.

– Це така ідея Путіна – копіювати та повторювати те, що зробили США. За цим стоїть така фраза: а якщо вони зробили, то нам що, не можна? – вказує експерт.

Політолог не має сумнівів, що на сьогодні у РФ відсутні внутрішні запобіжники від того, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Однак є надія, що сама система може дати збій і не всі по вертикалі погодяться виконувати наказ.

Цинізм і шизофренія в одному виступі

Політолог Володимир Фесенко в коментарі Фактам ICTV заявив, що рішення про анексію чотирьох українських регіонів – це намагання Путіна взяти політичний реванш за поразки на фронті.

– Це був одночасно і цинічний, і шизофренічний виступ. Шизофренія – у тому, що він в одних фразах погрожує ядерною війною, а в іншій каже про готовність до миру. Це путінський стиль. Однією рукою він підписує накази про мобілізацію, дає вказівку на анексію окупованих територій, а іншою погоджується на обмін полоненими і показує, що готовий до переговорів, – зауважує експерт.

За словами Фесенка, Путін не розуміє, що своїми суперечливими діями, зокрема анексією, він знижує останні залишки надії на можливий компроміс.