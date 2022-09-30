Для картинки завозили людей із Ростова та Криму: Скібіцький про псевдореферендуми

Вересень, 30 в 15:16

Під час проведення так званих референдумів щодо анексії РФ тимчасово окупованих територій України російські пропагандисти в різних місцях знімали постановочні сюжети з “гастролерами”, щоб створити картинку для росТБ.

Про це розповів представник Головного управління Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Завозили людей із Ростовської області та Криму для того, щоб створити так звану масовку. Показати, наскільки люди радіють, наскільки вони дружно йдуть голосувати. Цю картинку будуть показувати російському глядачу і будуть намагатися переконати Європу, що це відбулося відповідно до міжнародного права, – уточнив він.

За його словами, росЗМІ створили близько 10 постановочних сюжетів, де зафіксовані красиві виборчі дільниці, на яких голосувало так зване керівництво окупованих територій.

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– Але ми розуміємо, що це фейк, це чергова потужна інформаційна кампанія, яку проводить РФ, покриваючи свої злочини, – підсумував воєнний розвідник.

Фіктивне волевиявлення проходило у період з 23 до 27 вересня. Терористи проводили “голосування” під дулом автоматів.