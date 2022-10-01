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Факти / Україна

Конгрес США остаточно схвалив законопроєкт з $12,3 млрд для України

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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США

Палата представників США 30 вересня схвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування, в якому передбачене виділення Україні фінансової допомоги в розмірі $12,3 млрд.

Про це повідомило видання The New York Times.

Голосування відбулося переважно за партійною лінією, підтримали його 230 членів Палати представників, зокрема 10 членів Республіканської партії, проти висловився 201 конгресмен, усі – республіканці.

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Законопроєкт про тимчасове фінансування був ухвалений Конгресом менше ніж за пів доби до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун (вимушене призупинення роботи держустанов).

Очікується, що до кінця п’ятниці законопроєкт підпише президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, і він набуде чинності.

Нагадаємо, напередодні законопроєкт про тимчасове фінансування був проголосований Сенатом США. У нього входить пакет допомоги Україні.

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Конгрес США остаточно схвалив законопроєкт з $12,3 млрд для України

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