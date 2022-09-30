Вересень, 30 в 0:00

Мобілізовані російські окупанти можуть пробувати наступати з боку Білорусі на Київ та Чернігів. Адже президент РФ Володимир Путін хоче повторити наступ на українську столицю.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Він прокоментував інформацію про те, що Білорусь готується до приймання російських озброєнь, військової техніки та особового складу.

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– Вона ймовірна, при чому ймовірна з таким хорошим коефіцієнтом тієї самої ймовірності. Тобто можливо, що під Гомелем вони знову зберуться, спробують там щось зобразити на Чернігів і Київ. Ходять чутки, що Путін до стискання сідниць хоче повторити наступ на Київ, розуміючи, що війська вже не професійні, сподіваючись задавити кількістю. Ми розуміємо, якщо ми за місяць перемололи суперпрофесійні частини, що буде з мобілізованими, – каже радник ОП.

За його словами, українська армія готова до можливого наступу окупантів з білоруського напрямку. Так, думки про наступ з боку Волинської чи Житомирської областей їм не вдасться втілити у життя, адже там на ворога чекають HIMARS, 155-мм артилерія та дуже злі українські війська.

– Нагадую, що зараз там на кордоні йдуть бойові навчання Національної гвардії, прикордонників, ЗСУ, які відпрацьовують усі сценарії. Ми готові, не робіть дурниць, – додав Арестович.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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