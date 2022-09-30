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Факти / Україна

Не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки – ОП про виступ Путіна

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак висловився про виступ Володимира Путіна і заявив, що немає сенсу звертати увагу на тих, кому час пити таблетки.

– Ми працюємо далі та звільняємо українські території. Але не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна – єдина. Тільки вперед, – зазначив він у себе в соцмережах у п’ятницю, 30 вересня.

Нагадаємо, російський диктатор заявив про анексію українських Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – при тому, що далеко не всі ці території перебувають під тимчасовою окупацією РФ.

Відразу після цього в росЗМІ почала з’являтися інформація про те, що підконтрольні Кремлю маріонетки підписали нелегітимні папери про нібито “приєднання” до РФ.

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