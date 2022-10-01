Вересень, 30 в 23:06

Росія може вдатися до ескалації на фронті найближчим часом, але українські захисники готові до будь-якого розвитку подій.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

– Росія намагатиметься нам завдати максимальної шкоди. Але і ми віримо в наші ЗСУ, ми розуміємо, що відбувається на фронті. Я хочу зауважити, що перед засіданням РНБО відбулось засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ми вдячні всім, хто на Харківському, Луганському напрямках рухається вперед. Вдячні тим, хто боронить Донецький напрямок та інші, – зазначив він.

За словами Данілова, ЗСУ розуміють, що відбувається на фронті та готові до будь-якого розвитку подій.

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– Ми вважаємо, що найближчим часом буде спроба ескалації з боку РФ, адже у них відбувається мобілізація, – додав секретар РНБО.

Він каже, що в Росії можуть активізуватись жінки, адже у них забирають на війну чоловіків. Такий рух вже відбувається на Кавказі. Жінки розуміють, що вони залишаються самі і можуть бути в авангарді всіх процесів у РФ, бо їх чоловіків відправляють в Україну на смерть.