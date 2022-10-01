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Факти / Світ

Це не основне питання на даний момент: Боррель про заявку України до НАТО

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзі вважають заявку України на членство в НАТО “не основним питанням зараз”.

Про це пише RTVE.

Боррель зазначив, що може зрозуміти бажання України вступити до Альянсу, але на даний момент це “не принципово”.

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Важливим, на його думку, є продовження підтримки України та запровадження санкцій проти Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку.

Це рішення України вже підтримало чотири країни – Литва, Канада, Естонія та Латвія. Проте процедура вимагає, щоб усі 30 членів НАТО висловили підтримку одностайно.

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Джерело: RTVE

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