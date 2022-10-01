Жовтень, 01 в 12:43

На Житомирській митниці викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів.

Через недоотримані суми акцизного збору і податку на додану вартість збитки бюджету становлять майже 40 млн грн.

За інформацією СБУ, організували схему понад 10 громадян, серед них – шестеро посадовців митного посту Житомир-центральний і декілька комерсантів з обласного центру та Рівного.

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Зловмисники штучно “омолоджували” рік випуску імпортованих вантажівок і в такий спосіб ухилялись від сплати встановлених митних платежів.

Майже 40 млн грн збитків: СБУ ліквідувала схему на Житомирській митниці / 3 фотографии

Учасники схеми подавали до митного органу підроблені іноземні технічні паспорти з відкорегованими датами виробництва автомобілів.

Головні державні інспектори митниці не перевіряли належним чином ці документи і гарантували безперешкодне митне оформлення вантажівок.

СБУ встановила, що на кожному авто зловмисники економили від 90 до 750 тис. грн залежно від об’єму двигуна.

Учасникам схеми повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.