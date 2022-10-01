Ми в кільці, я подзвонив попрощатися: окупант плаче та панікує через ситуацію на фронті
Військовий РФ, перебуваючи у тяжкому моральному стані, зателефонував з України додому, щоб попрощатися із дружиною.
– Ми в кільці, Люб. Нам п*зда скоро. Люб! Люб! Я просто подзвонив попрощатися. Тут п*здець коротше повний. Нас залишилося взагалі, з моєї групи, з розвідгрупи, бл*дь… Ледве прийшли, – каже окупант.
У розмові чутно, як російський військовий сильно панікує та зривається на плач.
– Ой, нам сказали, що ви там тримаєтеся. У вас наказ на смерть, так? – запитує жінка.
Зараз дивляться
До речі, у Тюменському військовому училищі готуються до дострокового випуску курсантів, аби перекинути їх на фронт в Україні.
Фото: ГУР