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Факти / Україна

Ми в кільці, я подзвонив попрощатися: окупант плаче та панікує через ситуацію на фронті

Маліновська Ангеліна
Ми в кільці, я подзвонив попрощатися: окупант плаче та панікує через ситуацію на фронті

Військовий РФ, перебуваючи у тяжкому моральному стані, зателефонував з України додому, щоб попрощатися із дружиною.

– Ми в кільці, Люб. Нам п*зда скоро. Люб! Люб! Я просто подзвонив попрощатися. Тут п*здець коротше повний. Нас залишилося взагалі, з моєї групи, з розвідгрупи, бл*дь… Ледве прийшли, – каже окупант.

У розмові чутно, як російський військовий сильно панікує та зривається на плач.

– Ой, нам сказали, що ви там тримаєтеся. У вас наказ на смерть, так? – запитує жінка.

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До речі, у Тюменському військовому училищі готуються до дострокового випуску курсантів, аби перекинути їх на фронт в Україні.

Фото: ГУР

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