Санкції РНБО торкнуться дітей, родичів Путіна та його близького оточення – Мінекономіки
Список санкційних осіб, затверджений рішенням РНБО України 30 вересня, містить понад 3 600 фізичних та юридичних осіб.
Про це повідомило Мінекономіки.
– Зокрема, у списку фігурують діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення; представники регіональної влади Росії; олігархи та їхнє близьке оточення; артисти та пропагандисти, зокрема громадяни України, – наголошується у пресрелізі міністерства.
Згідно з ним, під санкції також потрапили:
- зрадники, що перейшли на бік окупантів;
- високопосадовці державних корпорацій;
- представники вищого керівного складу ЗС РФ;
- представники “урядів ЛНР/ДНР”, окупаційної влади АР Крим та ватажки бойовиків, які діють на окупованій території України.
– Санкції запроваджено і проти ключових системоутворювальних компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер, – зазначається у релізі.
Також схвалені санкції проти іноземних громадян – так званих міжнародних спостерігачів, які брали участь у “референдумах” на тимчасово окупованих територіях України.