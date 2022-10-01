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Факти / Україна

Санкції РНБО торкнуться дітей, родичів Путіна та його близького оточення – Мінекономіки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
путін
Фото: Depositphotos

Список санкційних осіб, затверджений рішенням РНБО України 30 вересня, містить понад 3 600 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомило Мінекономіки.

– Зокрема, у списку фігурують діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення; представники регіональної влади Росії; олігархи та їхнє близьке оточення; артисти та пропагандисти, зокрема громадяни України, – наголошується у пресрелізі міністерства.

Згідно з ним, під санкції також потрапили:

Зараз дивляться
  • зрадники, що перейшли на бік окупантів;
  • високопосадовці державних корпорацій;
  • представники вищого керівного складу ЗС РФ;
  • представники “урядів ЛНР/ДНР”, окупаційної влади АР Крим та ватажки бойовиків, які діють на окупованій території України.

– Санкції запроваджено і проти ключових системоутворювальних компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер, – зазначається у релізі.

Також схвалені санкції проти іноземних громадян – так званих міжнародних спостерігачів, які брали участь у “референдумах” на тимчасово окупованих територіях України.

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Джерело: Мінекономіки
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