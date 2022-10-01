Санкції РНБО торкнуться дітей, родичів Путіна та його близького оточення – Мінекономіки

Жовтень, 01 в 12:36

Список санкційних осіб, затверджений рішенням РНБО України 30 вересня, містить понад 3 600 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомило Мінекономіки.

– Зокрема, у списку фігурують діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення; представники регіональної влади Росії; олігархи та їхнє близьке оточення; артисти та пропагандисти, зокрема громадяни України, – наголошується у пресрелізі міністерства.

Згідно з ним, під санкції також потрапили:

Зараз дивляться

зрадники, що перейшли на бік окупантів;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу ЗС РФ;

представники “урядів ЛНР/ДНР”, окупаційної влади АР Крим та ватажки бойовиків, які діють на окупованій території України.

– Санкції запроваджено і проти ключових системоутворювальних компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер, – зазначається у релізі.

Також схвалені санкції проти іноземних громадян – так званих міжнародних спостерігачів, які брали участь у “референдумах” на тимчасово окупованих територіях України.