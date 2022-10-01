Жовтень, 01 в 8:00

1 жовтня 2022 року в США розпочинається новий фінансовий рік. І саме з цим багато хто пов’язує офіційний старт лендлізу для України.

Йдеться про надання нашій країні критично важливої військової допомоги у потрібних об’ємах, швидше та за спрощеною процедурою.

Факти ICTV поспілкувалися з військовими експертами і розповідають, скільки ще чекати на озброєння в межах лендлізу, яким воно буде та як змінить ситуацію на фронті.

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Коли було ухвалено лендліз та що він передбачає

Президент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) ще 9 травня. Перед цим документ успішно пройшов обидві палати американського Конгресу.

Такий крок Вашингтон здійснив вдруге в історії: вперше це сталося в часи Другої світової війни – 1941 року.

Цей законодавчий акт має спростити надання Україні великих обсягів необхідного озброєння для протидії повномасштабній агресії РФ. Документ розширює повноваження Байдена щодо укладання угод з урядом України. Він надає можливість здавати в оренду чи постачати військове обладнання без зайвих бюрократичних процедур.

Лендліз мав діяти впродовж 2022-2023 фінансових років. Як відомо, фіскальний рік у США триває з 1 жовтня до 30 вересня. Тож сьогодні стартував 2023 фінансовий рік.

Згідно із законопроєктом, лендліз може бути також використаний для допомоги іншим союзникам США в регіоні (країнам Східної Європи).

– На 2022 та 2023 фінансові роки президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або передавати в оренду предмети оборони уряду України чи урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення РФ в Україну, щоб допомогти зміцнити їхню обороноздатність, захистити їхнє цивільне населення від можливого вторгнення або триваючої агресії з боку збройних сил РФ, – йдеться в документі.

Там зазначено, що не пізніше ніж через 60 днів після дати набрання чинності законом (тобто після 9 травня) президент США встановлює прискорені процедури передачі озброєння Україні.

Наша держава не повинна заздалегідь платити за поставки техніки та озброєння (тобто надається відстрочка).

Закон про лендліз фактично дозволяє надавати Україні в борг чи у лізинг зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за спрощеними процедурами експортного контролю, не чекаючи спеціального виділення під це коштів американським Конгресом.

Запуск лендлізу: чому всі говорять про жовтень

Ще у середині червня секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що лендліз від США поки що не розпочав діяти, але це може статися “у липні-серпні, може, вересні”.

Станом на початок вересня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в одному з інтерв’ю, що американські партнери остаточно не завершили формувати модель лендлізу для нашої держави. Тож обговорюються всі нюанси і деталі.

– Прийнято принципове рішення, що лендлізу бути, визначено об’єм грошей по цій програмі. І прийнято принципове рішення, що на ці гроші Україна зможе придбати те, що їй потрібно для перемоги в цій війні. А от нюанси і деталі, яким цьому лендлізу бути, ще досі обговорюються, – заявив тоді міністр.

Більше визначеності надали в Білому домі у відповідь на запит Голосу Америки. Там зазначили, що програма лендлізу передбачає повернення коштів за озброєння, тоді як інші програми, в межах яких Вашингтон зараз допомагає Україні, такої умови не мають (тобто зброя фактично надається безкоштовно).

У Білому домі пояснили, що ставлять у пріоритет надання Україні військової допомоги, за яку потім не потрібно повертати гроші.

А після використання всіх коштів, раніше виділених Конгресом, Сполучені Штати, вірогідно, перейдуть до програми лендлізу. Йдеться, зокрема, про пакет на суму в $40 млрд, затверджений у травні. Ці кошти потрібно було витратити до кінця 2022 фіскального року в США, тобто до 30 вересня.

Саме тому й існує думка, що програма лендлізу офіційно стартує вже з 1 жовтня, тобто з початком нового фінансового року в США.

Цікаво, що в травневому анонсі Пентагону щодо лендлізу одразу зазначалося, що закон діятиме протягом 2023 фінансового року.

Водночас посол України у США Оксана Маркарова в одному з нещодавніх інтерв’ю пояснювала, що схему лендлізу, наприклад, можна буде задіяти, коли Конгрес США не погодиться профінансувати передачу зброї.

– Лендліз нам буде потрібен тоді, коли Конгрес не буде нам виділяти кошти. По лендлізу ми зможемо отримувати від США те, що у них вже є у власності… Поки у нас є безкоштовна можливість отримувати, звичайно, ми будемо її використовувати, – запевнила Маркарова.

Старт дії лендлізу: коли очікувати на озброєння

Як зазначив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олег Жданов, варто дочекатися офіційних заяв українських високопосадовців, чи дійсно американський лендліз почав діяти з 1 жовтня. Експерт висловив переконання, що той зрештою запрацює.

– І США мають розпочати відвантажувати нам озброєння уже в тому обсязі, в якому необхідно, – додав експерт.

У цьому контексті він нагадав про останню розмову Олексія Резнікова з головою Пентагону Ллойдом Остіном, за підсумками якої очільник Міноборони України анонсував “хороші новини”.

Якщо в жовтні програма лендлізу все ж стартує, то, за прогнозами Жданова, розраховувати на перші поставки можна вже цього місяця.

– Перша декада жовтня – можемо розраховувати на якісь більш-менш конкретні результати, – вважає Жданов.

Водночас військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в коментарі Фактам ICTV пояснив, що передусім лендліз – це можливість отримувати озброєння, техніку та боєприпаси у значно більшій кількості, аніж це було досі.

За словами експерта, в цьому випадку Сполучені Штати вже будуть використовувати морський шлях постачання – кораблі ВМС США великого водозаміщення, які можуть у достатній кількості доставляти військову допомогу (на відміну від військово-транспортної авіації).

– Тобто лендліз – це передусім об’єми та логістика, а не якась нова номенклатура зброї. Проте, дійсно, буде нова номенклатура озброєння, так чи інакше воно з’явиться, – впевнений Коваленко.

За словами експерта, терміни перших поставок у межах лендлізу залежать від США та подолання там бюрократичних процедур.

– Я не виключаю, що це може відбутися не стільки в жовтні, а наприкінці листопада – на початку грудня. Або безпосередньо в грудні, не раніше. Якщо ж це питання вирішувалося на належному рівні протягом 2022 року, тоді, можливо, це відбуватиметься значно швидше, – зазначив Коваленко.

На яку зброю варто розраховувати Україні в межах лендлізу

За словами військового експерта Олександра Коваленка, спершу США нададуть більшу кількість різних боєприпасів для РСЗВ та артилерії, бронетехніку.

– Це значно більша кількість, значно більші об’єми боєприпасів усіх типів для ракетного озброєння, це реактивні системи залпового вогню, ті ж M270 MLRS та M142 HIMARS. Це, звісно, більша кількість боєприпасів для ствольної артилерії, для гаубиць та САУ 155-мм та інших калібрів. Це велика кількість бойових броньованих машин. Не виключаю, що це може бути якась нова номенклатура ББМ для України, – розповів експерт.

Коваленко вважає цілком вірогідним і отримання американських далекобійних ракет MGM-140 ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.

– Сьогодні в Пентагоні, в Конгресі всі дуже добре розуміють, що в Україні вже завершується війна на рівні передових підрозділів. Йдеться про здійснення впливу на тили ворога передового типу. На сьогодні у нас уже має розвиток війна глибокого тилу. Тобто, якщо ЗСУ не будуть здійснювати вогневий вплив на глибокий тил ворога, наше просування, контрнаступ гальмуватимуться. Тому необхідна зброя, здатна здійснювати цей вплив. А це ракети ATACMS до 300 км, – наголосив він.

Однак Коваленко виключає можливість надання Україні бойових літаків. А танки, за його прогнозами, Київ міг би отримати не раніше 2023 року.

– Авіація – стовідсотково ні. Танки, можливо, в 2023 році, – прогнозує Коваленко.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає цілком реальним надання Україні бойових літаків. Він нагадав, що ще на початку літа була інформація про навчання українських пілотів у США на західних зразках авіації.

Крім того, у Конгресі США влітку попередньо підтримали фінансування підготовки українських пілотів на американських винищувачах. На ці цілі пропонувалося виділити $100 млн.

– Літаки в будь-якому випадку дадуть. Можливо, в програмі переозброєння, але думаю, що дадуть раніше, – поділився Жданов.

Цілком можливим експерт вважає і отримання ракет ATACMS. Утім, першочергово, за словами Жданова, Україні варто очікувати на літаки, танки та артилерію.

– Я думаю, що літаки, танки, артилерія та бойові броньовані машини. Це тепер найголовніше для нас, – наголосив експерт.

Що стосується систем HIMARS, Жданов нагадав, що США вже анонсували надання ще 18 одиниць цього озброєння протягом 6-24 місяців.

Як раніше інформував міністр оборони Олексій Резніков, американські винищувачі F-16, усупереч поширеній думці – не кращий варіант для України. Це пов’язано з тим, що українські аеродроми не пристосовані для їхнього злету та посадки. Однак міністр не виключав, що після дообладнання аеродромів вони зможуть приймати F-16.

Як альтернативу Резніков називав шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen.

Що стосується бойових танків, Україна хотіла б отримати американські Abrams. Про це на початку вересня заявляв прем’єр Денис Шмигаль.

Як лендліз змінить ситуацію на фронті

На переконання Олександра Коваленка, коли наша держава отримає достатню кількість озброєння, зокрема й нової номенклатури, події на фронті почнуть розвиватися значно швидшими темпами на користь України.

– Я не виключаю, що значно пришвидшаться події. І фактично питання тимчасово окупованого Криму ми вже будемо вирішувати в 2023 році, забувши, що було на південному та донбаському плацдармі, оскільки ми їх уже звільнимо, – наголосив експерт.

Олег Жданов зі свого боку прогнозує, що в умовах лендлізу ситуація на фронті може суттєво змінитися до кінця осені, проте лише після отримання потрібних обсягів озброєння.

– Це може бути або кінець жовтня, або листопад. Раніше навряд. Все залежатиме від того, наскільки швидко будуть іти постачання та наскільки збільшиться їхній обсяг, – пояснив він.

А в подальшому, за словами Жданова, ситуація розвиватиметься за сценарієм, який чітко прописав у своїй статті головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

– Він написав, що якщо нам нададуть озброєння в кількості 10-20 бригадних комплектів, ми сформуємо ці бригади. І це буде угруповання військ, здатне вирішити завдання стратегічної контрнаступальної операції в масштабах країни, – повідомив військовий експерт.

Джерело: Європейська правда, Міноборони США, Конгрес США