У Маріуполі окупанти розповсюджують фейки, аби люди не тікали з міста після “референдуму” – Андрющенко
У Маріуполі окупанти запустили чергову хвилю фейків, аби повливати на місцеве населення, яке після проведення псевдореферендуму намагається залишити місто.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
І перший фейк стосується саме громадянства. Росіяни стверджують, що після референдуму маріупольці – громадяни Росії, тож в Україні на них чекає арешт, а ЄС забороняє в’їзд.
– Ніякої відповідальності за находження в окупації, одноособове незаконне рішення Росії про анексію жоден маріуполець не несе. Така сама ситуація з нашими міжнародними партнерами. Маріупольці бажані по всіх країнах цивілізованого світу, – каже Андрющенко.
Другий фейк від окупантів – Україна нібито оголосить зрадниками тих людей, які отримали “гуманітарку” чи працювали на розборах завалів.
– Маріупольці, які через російський полон змушені виживати, не є колаборантами через отримання гуманітарної допомоги або роботи. За виключенням керівних та інших посад, пов’язаних з організацією допомоги окупанту та певних професій, – пояснив Андрющенко.
Джерело: Петро Андрющенко