У Маріуполі окупанти розповсюджують фейки, аби люди не тікали з міста після “референдуму” – Андрющенко

Жовтень, 01 в 11:43

У Маріуполі окупанти запустили чергову хвилю фейків, аби повливати на місцеве населення, яке після проведення псевдореферендуму намагається залишити місто.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

І перший фейк стосується саме громадянства. Росіяни стверджують, що після референдуму маріупольці – громадяни Росії, тож в Україні на них чекає арешт, а ЄС забороняє в’їзд.

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– Ніякої відповідальності за находження в окупації, одноособове незаконне рішення Росії про анексію жоден маріуполець не несе. Така сама ситуація з нашими міжнародними партнерами. Маріупольці бажані по всіх країнах цивілізованого світу, – каже Андрющенко.

Другий фейк від окупантів – Україна нібито оголосить зрадниками тих людей, які отримали “гуманітарку” чи працювали на розборах завалів.

– Маріупольці, які через російський полон змушені виживати, не є колаборантами через отримання гуманітарної допомоги або роботи. За виключенням керівних та інших посад, пов’язаних з організацією допомоги окупанту та певних професій, – пояснив Андрющенко.

Джерело: Петро Андрющенко