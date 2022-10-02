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Факти / Україна

Довелось ховатись в бункері: міністерка оборони Німеччини вперше прибула в Україну

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Довелось ховатись в бункері: міністерка оборони Німеччини вперше прибула в Україну

Очільниця Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ прибула з не анонсованим візитом до Одеси. До колеги долучився міністр оборони України Олексій Резніков.

Про це повідомив Резніков на своїй сторінці у Twitter та повідомляють німецькі ЗМІ.

Очільниця німецького Міноборони заявила, що Україна найближчим часом отримає перший з кількох обіцяних комплексів протиповітряної оборони IRIS-T.

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Він має надійти протягом “наступних кількох днів”, повідомила вона.

Крістін Ламбрехт зустрілась із військовими, які розповіли їй про роботу САУ Gepard, які Німеччина передала Україні. Очільниця Міноборони ФРН заявила, ці самохідні зенітні установки допоможуть захистити одеську критичну інфраструктуру від ракетних ударів РФ.

При цьому очільниці Міноборони ФРН довелось певний час перебувати в бункері через повітряну тривогу в Одеській області.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні вже 30 зенітних самохідних установок Gepard, а також 6 тис. боєприпасів до них.

Водночас глава Міноборони України Резніков розповів, що Ламбрехт “привезла добрі новини та ще більше інструментів для зміцнення української армії”.

– Ми обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію, пані міністр була рада поспілкуватися з нашими воїнами та побачити систему Gepard на бойовому чергуванні, – додав він.

Український міністр додав, що це перший візит міністра оборони Німеччини в Україну.

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Джерела: Oleksii Reznikov, DW

Фото: Oleksii Reznikov

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