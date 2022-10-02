Жовтень, 02 в 18:00

Бійці Нацгвардії захопили під Лиманом Донецької області ворожий Т-72Б3. Це найпоширеніша модифікація старих танків росіян.

– Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок. Працюємо далі, — йдеться у повідомленні Нацгвардії.

Гелікоптери, танк і БПЛА: українські військові отримали “подарунки” від РФ / 3 фотографии

Також службовий пес Нацгвардії знайшов збитий зі стрілецької зброї російський безпілотник поблизу Гоптівки Харківської області.

– За півгодини майже неушкоджений апарат розшукав службовий собака Зевс, – йдеться у повідомленні МВС України.

Повідомляється, що БПЛА відремонтують та передадуть на потреби Збройних сил України.

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Крім того, українські військові показали відео того, як знищують російські гелікоптери, зокрема Ка-52 Алігатор.

– Підрозділами протиповітряної оборони на сході України за минулу добу знищено два вертольоти Ка-52, 3 БПЛА типу Орлан-10 та 1 БПЛА-камікадзе типу Shaheed-136, — йдеться в публікації пресслужби Угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

Нагадаємо, що українські захисники збили п’ять дронів-камікадзе Shahed-136, які вночі 2 жовтня атакували Миколаївську область.