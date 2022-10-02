Жовтень, 02 в 6:37

Українські збройні сили завдали чергової великої оперативної поразки Росії та 1 жовтня звільнили Лиман Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 02.10.2022

За минулу добу противник завдав чотири ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах України. Також ворог застосовує іранські БПЛА Shahed-136.

Минулої доби від ворожих ударів постраждало більш ніж 30 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку ворог завдав ударів у районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області;

На Слобожанському напрямку обстріли тривали в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області;

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали Григорівку, Білогорівку, Верхньокам’янське та Роздолівку;

На Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр’ївка та Новоселівка;

На Авдіївському напрямку під обстрілами були Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог гатив у районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони 28 населених пунктів.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 221 день.