Куди поділася “друга армія професіоналів”: Подоляк про рекордні втрати РФ на фронті

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував великі втрати Росії у війні проти України.

Він нагадав, що українські військові знищили вже понад 60 тис. російських мародерів. Поранених військових РФ утричі більше.

– Усе йде за планом, тому лічильник російської смертності перегорнув нову сторінку. “Армії” швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася “друга армія професіоналів?”, – написав він у Twitter.

Усе йде за планом, тому лічильник ru-смертності перегорнув нову сторінку. 60 000 російських мародерів уже загинуло на українській землі. Поранених – утричі більше. «Армії» швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася «друга армія професіоналів»? Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 2, 2022

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже близько 60 110 російських окупантів, з яких 500 – за останню добу.

Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Також від початку повномасштабної війни українські військові знищили 2 377 ворожих танків, 4 975 бойових броньованих машин, 1 405 артилерійських систем, збили 264 літаки і 227 гелікоптерів.