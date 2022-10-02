Куди поділася “друга армія професіоналів”: Подоляк про рекордні втрати РФ на фронті
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував великі втрати Росії у війні проти України.
Він нагадав, що українські військові знищили вже понад 60 тис. російських мародерів. Поранених військових РФ утричі більше.
– Усе йде за планом, тому лічильник російської смертності перегорнув нову сторінку. “Армії” швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася “друга армія професіоналів?”, – написав він у Twitter.
Усе йде за планом, тому лічильник ru-смертності перегорнув нову сторінку. 60 000 російських мародерів уже загинуло на українській землі. Поранених – утричі більше. «Армії» швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася «друга армія професіоналів»?Зараз дивляться
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 2, 2022
Нагадаємо, за інформацією Генштабу, Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже близько 60 110 російських окупантів, з яких 500 – за останню добу.
Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Також від початку повномасштабної війни українські військові знищили 2 377 ворожих танків, 4 975 бойових броньованих машин, 1 405 артилерійських систем, збили 264 літаки і 227 гелікоптерів.