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Факти / Україна

Куди поділася “друга армія професіоналів”: Подоляк про рекордні втрати РФ на фронті

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Куди поділася “друга армія професіоналів”: Подоляк про рекордні втрати РФ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував великі втрати Росії у війні проти України.

Він нагадав, що українські військові знищили вже понад 60 тис. російських мародерів. Поранених військових РФ утричі більше.

– Усе йде за планом, тому лічильник російської смертності перегорнув нову сторінку. “Армії” швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася “друга армія професіоналів?”, – написав він у Twitter.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже близько 60 110 російських окупантів, з яких 500 – за останню добу.

Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Також від початку повномасштабної війни українські військові знищили 2 377 ворожих танків, 4 975 бойових броньованих машин, 1 405 артилерійських систем, збили 264 літаки і 227 гелікоптерів.

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