Намісника Лаври шість годин перевіряли на кордоні через ікони у багажі – ЗМІ

Жовтень, 02 в 15:40

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Петро Лебідь) з УПЦ, за інформацією ЗМІ, перевіряли впродовж шести годин на кордоні з Молдовою. Митрополита підозрювали у вивезенні церковних цінностей.

Пізніше на своєму YouTube-каналі Павло розповів, що поїхав за кордон для проходження діагностики, а з собою віз три ікони з церковної крамниці, “які не мають історичної та культурної цінності”.

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За його словами, ситуація на кордоні завершилася мирно, і він подарував правоохоронцям, які його перевіряли, шоколадки і календарики.

На митному кордоні, за словами Павла, його “завели в якийсь гараж”.

— Довго нас мурижили, поки все перевірили… І попросили, СБУ чи хто там, зафотографувати ці ікони. Пізніше я їх благословив, подарував їм по шоколадці, по календарю, зробили загальне фото і нас пропустили, – сказав Павло.

За даними джерел Української правди в правоохоронних органах, Павло Лебідь перетнув кордон з Молдовою у кінці вересня, а контрольні органи до його багажу зауважень не мали.

На запит УП щодо ситуації з Павлом у Держприкордонслужбі наголосили, що не мають права розголошувати інформацію щодо третіх осіб.

Згідно з даними з відкритих джерел, митрополиту 61 рік, тож він не підпадає під невиїзд чоловіків з України.

Фото: Києво-Печерська Лавра