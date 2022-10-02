Окупанти невдало “покурили”: у будівлі поліції у Бериславі сталися вибухи

Жовтень, 02 в 15:32

У Херсонській області знову вибухи через “куріння у недозволеному місці”. Цього разу у будівці поліції у Бериславі, де розташувалися російські окупанти.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ поділилося відео наслідків вчорашніз вибухів.

– У тимчасово окупованому Бериславі окупанти дуже зручно влаштувалися в одній з адмінбудівель. Але мабуть дуже сильно декілька днів підряд святкували шабаш. В результаті “куріння у недозволеному місці” у кацапів погіршився чомусь настрій, – йдеться у коментарі до відео.

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Депутат Херсонської облради Сергій Хлань також підтвердив, що 1 жовтня у Бериславі знищена будівля поліції разом з окупантами.

За його словами, багато росіян лишилось під завалами.

– Тому вони зараз починають лютувати і розселятись більше по приватному сектору, – наголосив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 221-шу добу.

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Фото: СтратКом ЗСУ