Жовтень, 02 в 15:04

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що російські окупанти заклали надзвичайну кількість вибухівки у греблю у селі Великі Проходи на Харківщині.

– Біля греблі під час перевірки на наявність вибухівки фахівці виявили 175 кілограм тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори – загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограм, – розповів Болвінов.

Він уточнив, що це неймовірно велика кількість вибухівки – за оцінками експертів, для підриву труби Північного потоку використано 500 кг тротилового еквівалента.

– Наслідки такого вибуху були б жахливими – затоплення цілих сіл та селищ. Злочини росіян проти цивільного населення неможливо виправдати, – заявив він.

Болвінов подякував усім вибухотехнікам, які працювали на місці та знешкодили таку велику кількість вибухівки.

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Слідчі тим часом зареєстрували відповідну справу.