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Факти / Україна

Підняли прапор: ЗСУ звільнили Торське та Осокорівку

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Війна в Україні

За неофіційними даними, ЗСУ звільнили від окупантів село Торське, яка належить до Лиманської міської територіальної громади Донецької області.

– Торське наше. Фото бійців. Чекаємо на офіційне повідомлення, – йдеться у повідомленні військового кореспондента Андрія Цаплієнка.

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Також з’явилася інформація, що у Осокорівці Нововоронцовського району Херсонської області майорить український прапор.

– Кавун у районі Нововоронцовки Херсонської області “підняв” у небо український прапор, – повідомляють у соцмережах.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 жовтня, з’явилася інформація, що ЗСУ підняли прапор у селі Золота Балка на Херсонщині. Також українські військові звільнили селище Ямпіль (Донецька область) та селище Дробишеве біля Лиману (Донецька область).

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