Жовтень, 02 в 16:26

За неофіційними даними, ЗСУ звільнили від окупантів село Торське, яка належить до Лиманської міської територіальної громади Донецької області.

– Торське наше. Фото бійців. Чекаємо на офіційне повідомлення, – йдеться у повідомленні військового кореспондента Андрія Цаплієнка.

Зараз дивляться

Також з’явилася інформація, що у Осокорівці Нововоронцовського району Херсонської області майорить український прапор.

– Кавун у районі Нововоронцовки Херсонської області “підняв” у небо український прапор, – повідомляють у соцмережах.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 жовтня, з’явилася інформація, що ЗСУ підняли прапор у селі Золота Балка на Херсонщині. Також українські військові звільнили селище Ямпіль (Донецька область) та селище Дробишеве біля Лиману (Донецька область).