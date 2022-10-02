Жовтень, 02 в 16:03

Росіяни намагаються підтягувати на Південь України своїх нещодавно мобілізованих. Але їм це важко вдається.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. Вона пояснила, що українські військові тримають під вогневим контролем усі транспортні артерії окупантів.

Хоча росіяни намагаються якось ремонтувати їх або використати альтернативні засоби, як от катери, баржі, пороми, понтони, фактично їм нічого не вдається.

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За словами Наталії Гуменюк, через таку ситуацію російські загарбники на Півдні України не можуть забезпечувати свої підрозділи найнеобхіднішим – питною водою, засобами захисту, боєприпасами.

Тому у російських військових немає ні сил, ні резервів, ні мотивації на наступальні дії. Однак Гуменюк додала, що російське угруповання сил на правому березі ще досить потужне та велике.

30 вересня Наталія Гуменюк повідомила, що після проведення псевдореферендуму на Херсонщині про “приєднання” тимчасово захоплених територій до РФ окупанти притихли.

Їхнє керівництво не розуміє, що далі робити, оскільки контрнаступ українських військ не припиняється.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що Путін замість оборони Луганської області надає пріоритет зміцненню фронту на Півдні України.