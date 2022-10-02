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Факти / Світ

Україна показала, що здатна дати відсіч: Столтенберг про звільнення Лимана

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи звільнення Лимана, заявив, що це продемонструвало здатність ЗСУ домагатися прогресу та давати відсіч російським силам.

– Ми бачили, що вони змогли взяти нове місто Лиман, і це свідчить про те, що українці роблять успіхи, здатні відтіснити російські сили завдяки відвазі, своїм навичкам, але, звичайно, також завдяки передовій зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники, – цитують Столтебнерга іноЗМІ.

Він також зазначив, що заявку України на прискорене членство в Альянсі розглядатимуть на основі консенсусу всіх 30 союзників.

За словами Столтенберга, розслідування підриву Північного потоку триває, і за результатами буде прийнята “тверда та єдина відповідь”.

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