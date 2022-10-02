Жовтень, 02 в 18:22

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи звільнення Лимана, заявив, що це продемонструвало здатність ЗСУ домагатися прогресу та давати відсіч російським силам.

– Ми бачили, що вони змогли взяти нове місто Лиман, і це свідчить про те, що українці роблять успіхи, здатні відтіснити російські сили завдяки відвазі, своїм навичкам, але, звичайно, також завдяки передовій зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники, – цитують Столтебнерга іноЗМІ.

Він також зазначив, що заявку України на прискорене членство в Альянсі розглядатимуть на основі консенсусу всіх 30 союзників.

За словами Столтенберга, розслідування підриву Північного потоку триває, і за результатами буде прийнята “тверда та єдина відповідь”.