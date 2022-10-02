Уникайте мобілізації або здавайтеся у полон! Прикордонники звернулися до росіян

Жовтень, 02 в 10:50

Державна прикордонна служба України закликала громалян РФ, мобілізованих для війни в Україні, уникати мобілізації, інакше додому вони повернуться, найімовірніше, у чорних пакетах.

– Громадяни Росії, ваша “спеціальна військова операція” на три дні затягнулася. І ваш бункерний лідер оголосив утилізацію, вибачте, мобілізацію. Але за сім місяців війни ви мали зрозуміти, що ми не віддамо вам ні метра нашої землі, – сказали захисники кордону.

Вони нагадали, що за цей час в Україні загинули вже понад 60 тис. росіян, а щойно мобілізовані не змінять ситуацію на фронті, а лише стануть черговими 200-ми.

– Пам’ятаєте, як у “день перемоги” ви виходили з гаслом “Можемо повторити”. Що ж, тепер у вас є така можливість, але у нас для вас погана новина – з великою ймовірністю ви повернетеся додому в чорному пакеті. Але є й хороша – ваша дружина, мати чи батько отримають білу Ладу. Є й інший варіант – уникайте мобілізації, чи здавайтеся в полон! Вибір за вами! – наголошують вони.