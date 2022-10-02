В окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи
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Вдень 2 жовтня у тимчасово окупованому росіянами Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.
Раніше стало відомо про наслідки вибухів у будівлі поліції у Бериславі, де розташувалися російські окупанти.
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Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, адмінбудівля була знищена разом із загарбниками. Багато росіян лишилось під завалами.
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