Жовтень, 02 в 15:48

Вдень 2 жовтня у тимчасово окупованому росіянами Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

Раніше стало відомо про наслідки вибухів у будівлі поліції у Бериславі, де розташувалися російські окупанти.

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Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, адмінбудівля була знищена разом із загарбниками. Багато росіян лишилось під завалами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 221-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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