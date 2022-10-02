Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

В окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи

Вдень 2 жовтня у тимчасово окупованому росіянами Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

Раніше стало відомо про наслідки вибухів у будівлі поліції у Бериславі, де розташувалися російські окупанти.

Зараз дивляться

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, адмінбудівля була знищена разом із загарбниками. Багато росіян лишилось під завалами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 221-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Окупанти заклали надзвичайну кількість вибухівки: на Харківщині розмінували дамбу

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка