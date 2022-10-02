Родичі окупантів не можуть повірити, що армія РФ зазнає поразки у війні проти України, а по телебаченню їм брешуть.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військовослужбовця, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

Окупант критикує вище військове керівництво РФ та намагається переконати матір, що по телевізору їм показують маячню, яка не відповідає дійсності.

Зараз дивляться

– Пішли вони на*уй, піз*аболи. Ось все, що показують – повна маячня. Ось повна. Це ви*бони, вибачаюсь за слова. Ми, коли супроводжували колону техніки – це пиз*ець. Нічого на*уй немає. У нас усе старе. І ще тобі більше скажу: ми ще й про*буємо техніку. Я щоразу дивуюся тому, що показують по телевізору – параша це все. Тут сором взагалі відбувається, – каже він.

Також військовий скаржиться на стан техніки, яка є на озброєнні російської армії.