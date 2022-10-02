Жовтень, 02 в 9:38

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже близько 60 110 російських окупантів, з яких 500 – за останню добу, повідомляє Генштаб вранці 2 жовтня.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Українські захисники також знищили багато бойової техніки ворога. Зокрема, 23 танки, 26 бойових броньованих машин, гелікоптер, шість безпілотників тощо.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого на сьогодні:

особовий склад – близько 60 110 (+500) осіб ліквідовано;

танки ‒ 2 377 (+23);

бойові броньовані машини – 4 975 (+26);

артилерійські системи – 1 405 (+8);

РСЗВ – 337 (+1);

засоби ППО – 176;

літаки – 264;

гелікоптери – 227 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 015 (+6);

крилаті ракети ‒ 246;

кораблі/катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 796 (+10);

спеціальна техніка ‒ 131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 221-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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