ЄП хоче якнайшвидше розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Жовтень, 02 в 16:36

Європейський парламент докладає всіх зусиль для якнайшвидшого початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це на брифінгу у Києві повідомив перший віце-президент ЄП Отмар Карас, відповідаючи на запитання про заходи, які вживаються, щоб не допустити застосування ядерної зброї РФ.

– Якою може бути відповідь агресору, який розпочав війну проти свого сусіда? Якою може бути відповідь агресору, який порушив усі норми міжнародного права та всі угоди, підписані ним. Відповіддю може бути все, що ми робимо. Ми в процесі розробки подальшої відповіді на нинішню ситуацію: ми посилюємо санкції, посилюємо підтримку. Ми робимо все для того, щоб можна було якнайшвидше розпочати переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу, – сказав він.

Також він наголосив на необхідності віддати належне тому, що робить уряд, президент, народ та армія України.

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– Саме вони зараз захищають наші спільні цінності, – додав Карас.

Водночас глава комітету з європейських справ Сенату Чехії Давид Смоляк зазначив, що питання протидії Росії застосувати ядерну зброю слід адресувати передусім представникам НАТО.

– Ми дуже сподіваємося, що до цього не дійде, але у будь-якому випадку ми маємо поглибити та посилити нашу співпрацю з Україною, – сказав Смоляк.