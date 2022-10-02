Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЄП хоче якнайшвидше розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Європарламент
Фото: Unsplash

Європейський парламент докладає всіх зусиль для якнайшвидшого початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це на брифінгу у Києві повідомив перший віце-президент ЄП Отмар Карас, відповідаючи на запитання про заходи, які вживаються, щоб не допустити застосування ядерної зброї РФ.

– Якою може бути відповідь агресору, який розпочав війну проти свого сусіда? Якою може бути відповідь агресору, який порушив усі норми міжнародного права та всі угоди, підписані ним. Відповіддю може бути все, що ми робимо. Ми в процесі розробки подальшої відповіді на нинішню ситуацію: ми посилюємо санкції, посилюємо підтримку. Ми робимо все для того, щоб можна було якнайшвидше розпочати переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу, – сказав він.

Також він наголосив на необхідності віддати належне тому, що робить уряд, президент, народ та армія України.

Зараз дивляться

– Саме вони зараз захищають наші спільні цінності, – додав Карас.

Водночас глава комітету з європейських справ Сенату Чехії Давид Смоляк зазначив, що питання протидії Росії застосувати ядерну зброю слід адресувати передусім представникам НАТО.

– Ми дуже сподіваємося, що до цього не дійде, але у будь-якому випадку ми маємо поглибити та посилити нашу співпрацю з Україною, – сказав Смоляк.

Читайте
Кулеба заявив, що не бачить жодного уряду ЄС, який може відмовитись від підтримки України

Джерело: Інтерфакс-Україна
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка