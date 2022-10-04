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Факти / Україна

Акт залякування чи перевірка бойової готовності: експерт про “ядерний” військовий потяг у РФ

Юлія Соколова, редакторка стрічки Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Акт залякування чи перевірка бойової готовності: експерт про “ядерний” військовий потяг у РФ
Фото: Dreamstime

Помічений на території Росії так званий “ядерний” військовий потяг із технікою може бути черговим актом залякування з боку агресора.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в коментарі Фактам ICTV.

Так, західні ЗМІ оприлюднили відео з великим вантажним потягом в Росії, який перевозив спеціальну військову техніку. На ньому, зокрема, можна помітити бронетранспортери (БТР), що знаходяться на озброєнні 12-го Головного управління міноборони РФ. Воно відповідає за експлуатацію російського ядерного арсеналу.

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– Я, зокрема, не виключаю, що це може бути акт залякування, не більше того. Для того, щоб продемонструвати, що є готовність використання тактичної ядерної зброї, не потрібно вивозити якісь носії з цією зброєю у великій кількості, виводити якісь потяги. Це також може бути перевіркою бойової готовності або підготовкою до якогось навчання, – зазначив Коваленко.

Експерт уточнив, що російський диктатор Володимир Путін не має можливості неконтрольовано використати тактичну або стратегічну ядерну зброю, тому намагається нею лякати. Як відомо, країни Заходу ретельно відстежують можливу зміну дислокації ядерної зброї на території РФ.

Коваленко також пояснив, що ядерний потенціал РФ здебільшого отриманий у спадок від Радянського Союзу. Після його розпаду Росія практично не виробляла нові зразки ядерної зброї.

– Єдине, що вона нове за цей час спромоглася зробити, – це ракетний комплекс Авангард та ракету Сармат, яка на сьогодні не закінчила свої повноцінні випробування та не є боєздатною ракетою-носієм, – додав експерт.

Та ж ядерна торпеда Посейдон, яку називають “зброєю Апокаліпсису”, також є проєктом з часів Радянського Союзу. Як наголосив Коваленко, ніхто насправді не знає, наскільки вона ефективна.

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