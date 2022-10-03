Американський сенатор припустив, що Росія може завдати удару по аеропортах Польщі

Жовтень, 03 в 8:28

Через відсутність наступальної спроможності російської армії і успіхів в Україні, Путін може прийняти рішення про удари по місцях розподілу військової допомоги Україні, зокрема на території Польщі.

Сенатор-республіканець від Флориди Марко Рубіо розповів про занепокоєння непередбачуваністю російського президента Путіна, який після низки поразок його армії може вдатися до відчайдушних кроків. Про це він розповів CNN.

– Якщо він вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи і озброєння США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою… цілком можливо, що він в кінцевому підсумку може завдати удару по деяких з цих місць розподілу, через які надходять ці постачання, зокрема всередині Польщі, – сказав Марко Рубіо.

За його словами, можливість атаки на території країни НАТО, наприклад, на якийсь аеропорт в Польщі, викликає в нього більше занепокоєння, ніж можливість ядерного удару, про який багато говорять.

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Фото: Marco Rubio