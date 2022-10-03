Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Американський сенатор припустив, що Росія може завдати удару по аеропортах Польщі

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Американський сенатор припустив, що Росія може завдати удару по аеропортах Польщі

Через відсутність наступальної спроможності російської армії і успіхів в Україні, Путін може прийняти рішення про удари по місцях розподілу військової допомоги Україні, зокрема на території Польщі.

Сенатор-республіканець від Флориди Марко Рубіо розповів про занепокоєння непередбачуваністю російського президента Путіна, який після низки поразок його армії може вдатися до відчайдушних кроків. Про це він розповів CNN.

– Якщо він вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи і озброєння США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою… цілком можливо, що він в кінцевому підсумку може завдати удару по деяких з цих місць розподілу, через які надходять ці постачання, зокрема всередині Польщі, – сказав Марко Рубіо.

За його словами, можливість атаки на території країни НАТО, наприклад, на якийсь аеропорт в Польщі, викликає в нього більше занепокоєння, ніж можливість ядерного удару, про який багато говорять.

Зараз дивляться
Читайте
Ексглава ЦРУ розповів, яку відповідь отримає РФ на ядерний удар по Україні

Фото: Marco Rubio

Джерело: CNN
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка