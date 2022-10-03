Жовтень, 03 в 7:39

З наступного місяця жителі щойно звільнених від окупанта територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн, – повідомила Ірина Верещук.

Наразі на звільнених від ворога Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

Джерело: Мінреінтеграції України