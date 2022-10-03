Путін все частіше сумнівається: ГУР про ймовірність застосування РФ ядерної зброї

Жовтень, 03 в 17:41

Президент Росії Володимир Путін став сумніватися у своїх кроках і все частіше перевіряти їх правильність. Тому, скоріш за все, не застосує ядерну зброю.

Таку думку висловив представник Головного управління Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю ютуб-каналу Орестократія.

– – Якщо ми говоримо про шантаж, залякування, Путін розуміє, яке це серйозне питання. Мубуть, вони розуміють, що буде відповідна відповідь. Впевненний, що російська розвідка активно працює над тим, яка відповідь буде НАТО, США, взагалі світу. Ми бачимо, що останнім часом Путін все частіше став сумніватися і перевіряти правильність тих кроків, які він робить, – говорить представник ГУР.

Він зазначає, що така тенденція спостерігається, з лютого цього року, коли готувалась агресія проти нашої держави.

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– Тоді були перші ознаки, що початок операції був відкладенний, тому що він пару раз заслуховував і міністра оборони Шойгу, і Герасимого, начальника Генштабу, які доповідали йому план проведення, – каже Скібіцький.

Також він додає, що у Путіна є сумніви, чи доповідають йому достовірну інформацію чи його не обманюють.

Крім того, представник ГУР зауважив, що РФ без Криму вже не зможе, тому що Чорноморський флот без півострова – вже ніщо.