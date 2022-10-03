Жовтень, 03 в 9:19

Люди масово намагаються виїхати з тимчасово окупованих територій. Тому сьогодні знову повернулися тисячні черги на пункті пропуску Василівка.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер міста Мелітополь Запорізької області Іван Федоров.

– Станом на ранок 4 тис. наших мешканців стоять у Василівці. Але російські окупанти не випускають людей. До прикладу, за вчора випустили лише 50 громадян, серед них дев’ять дітей, – розповів він.

За словами Федорова, окупанти запроваджують нові правила виїзду. Так, людям тепер потрібно оформлювати перепустки. Це можуть робити лише ті, хто стоять в черзі. Якщо людина вирішила на ніч повернутися додому, то вранці потрібно все починати заново.

Зараз дивляться

Також відтепер маршрутки, які вивозять громадян, повинні зареєструватися як транспортна компанія і отримати в окупантів певну ліцензію. Через це сьогодні суттєво ускладнилася евакуація.

Крім того, Іван Федоров додав, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали проводити мобілізацію. Чоловіків хапають просто на вулицях.