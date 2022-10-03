Жовтень, 03 в 11:49

Прагнення України пройти необхідний шлях і вступити до Європейського Союзу за два роки оптимістичні, енергійні й рішучі.

Однак розширення ЄС – це процес, що грунтується на досягненнях. Про це повідомив голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

Він нагадав, що абсолютна більшість того, що має бути зроблено, залежить від країни-кандидата.

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Матті Маасікас пояснив, що наступним кроком України має бути домашня робота над реформами. У цьому нам допомагатиме ЄС.

– Потім Єврокомісія оцінить досягнутий прогрес. Я можу поки лише процитувати слова очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час її нещодавнього візиту до Києва: оцінка буде наступного року, а далі будемо бачити, – додав він.

Нагадаємо, 28 лютого цього року Україна подала заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

Днями перший віцепрезидент ЄП Отмар Карас заявив, що Європейський парламент хоче якнайшвидше розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.