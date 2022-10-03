Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Щоб виграти час для мобілізації, РФ поповнює втрати “силовиками” з окупованої Донеччини

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні, танк
Фото: Генштаб ЗСУ

З метою виграшу часу на підготовку та проведення мобілізації РФ поповнює втрати підрозділів, які перебувають на лінії зіткнення, “силовиками” з окупованої Донеччини.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 3 жовтня.

– Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Зараз дивляться

Також у Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони завдала 19 ударів по позиціях ворога.

– Підтверджено ураження двох опорних пунктів, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, за добу ракетні війська і артилерія уразили чотири пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також 10 інших важливих об’єктів противника.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка