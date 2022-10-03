Щоб виграти час для мобілізації, РФ поповнює втрати “силовиками” з окупованої Донеччини
З метою виграшу часу на підготовку та проведення мобілізації РФ поповнює втрати підрозділів, які перебувають на лінії зіткнення, “силовиками” з окупованої Донеччини.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 3 жовтня.
– Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.
За минулу добу українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.
Також у Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони завдала 19 ударів по позиціях ворога.
– Підтверджено ураження двох опорних пунктів, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника, – йдеться у повідомленні.
Крім цього, за добу ракетні війська і артилерія уразили чотири пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також 10 інших важливих об’єктів противника.