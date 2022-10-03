З метою виграшу часу на підготовку та проведення мобілізації РФ поповнює втрати підрозділів, які перебувають на лінії зіткнення, “силовиками” з окупованої Донеччини.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 3 жовтня.

– Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

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Також у Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони завдала 19 ударів по позиціях ворога.