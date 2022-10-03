Тепло обіймів та сльози радості: у Туреччині бійці Азовсталі після полону зустрілись з рідними

Жовтень, 03 в 20:39

У Туреччині звільненні з російського полону бійці Азовсталі зустрілися із рідними.

– Командир полку Нацгвардії Азов Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер Азова Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Керівник Офісу президента України Єрмак заявив, що за час перебування військових у полоні їхнім родинам також довелося пережити надзвичайно складні випробування, і вони впоралися з цим гідно.

– Ваші рідні боролися за ваше звільнення з величезним завзяттям. Вони так довго чекали на вас, – сказав він.

Крім того, керівник ОП наголосив, що родини захисників Азовсталі борються за звільнення усіх, хто досі залишається в полоні.

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Єрмак зазначив, що історія оборони Маріуполя та Азовсталі стала для всього світу свідченням мужності та стійкості українського народу ы залишатиметься взірцем незламності для багатьох поколінь українців.

– Маріуполь став нашими Фермопілами. Як і про 300 спартанців, про оборону та трагедію Маріуполя має знати весь світ. Але найважливіше, про що я завжди кажу: герої мають бути живими, – резюмував він.

Андрій Єрмак подякував бійцям від імені президента України Володимира Зеленського та зазначив, що випробування, через які вони пройшли, ніхто не зможе зрозуміти повністю, але цей досвід полону може бути використаний для полегшення долі інших українських бранців.

– Ми мусимо звільнити всіх, хто залишається в російському полоні та за ґратами, усіх, хто був примусово депортований. Ви розумієте, як це важливо. Люди – це найцінніше, що є в України. І ми наполегливо боремося за повернення кожного нашого воїна й кожного цивільного, – сказав він.

Тепло обіймів та сльози радості: у Туреччині бійці Азовсталі після полону зустрілись з рідними / 10 фотографий

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Фото: Олена Зеленська