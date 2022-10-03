У Британській розвідці розповіли, чому мобілізовані в РФ живуть у вуличних наметових містечках

Жовтень, 03 в 9:19

29 вересня 2022 року президент Путін звернувся до своєї Ради національної безпеки щодо “часткової мобілізації”, яку він оголосив 21 вересня.

Путін сказав, що під час мобілізаційної кампанії виникає багато питань, і заявив про необхідність виправляти помилки та не повторювати їх.

У Міноборони Великобританії зазначили, що надзвичайно швидке визнання Путіним проблем наголошує на дисфункції мобілізації протягом першого тижня.

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– Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії. Вони майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, яке приписують Путіну та Міністерству оборони, вважають у Міноборони Великобританії.

Британці вважають, що оскільки мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські офіційні особи, ймовірно, щосили намагаються забезпечити навчання і знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами.

Джерело: Ministry of Defence