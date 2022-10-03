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У Британській розвідці розповіли, чому мобілізовані в РФ живуть у вуличних наметових містечках

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У Британській розвідці розповіли, чому мобілізовані в РФ живуть у вуличних наметових містечках
Фото: Depositphotos

29 вересня 2022 року президент Путін звернувся до своєї Ради національної безпеки щодо “часткової мобілізації”, яку він оголосив 21 вересня.

Путін сказав, що під час мобілізаційної кампанії виникає багато питань, і заявив про необхідність виправляти помилки та не повторювати їх.

У Міноборони Великобританії зазначили, що надзвичайно швидке визнання Путіним проблем наголошує на дисфункції мобілізації протягом першого тижня.

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– Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії. Вони майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, яке приписують Путіну та Міністерству оборони, вважають у Міноборони Великобританії.

Британці вважають, що оскільки мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські офіційні особи, ймовірно, щосили намагаються забезпечити навчання і знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами.

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Джерело: Ministry of Defence

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