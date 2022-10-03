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Факти / Україна

Українські військові за допомогою дронів знищили елітний російський підрозділ на Донеччині

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Українські військові за допомогою дронів знищили елітний російський підрозділ на Донеччині

Бійці Збройних сил України знищили елітний підрозділ російських військ у Донецькій області.

Про це повідомила у Twitter Національна гвардія України.

Зазначається, що російських військових знищили українські спецпризначенці. Для цього вони використали дрони, з яких скидали снаряди. Також наші військові підбили танк росіян.

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До речі, бійці Нацгвардії захопили під Лиманом Донецької області найпоширеніший старий ворожий танк Т-72Б3, а також знищили російські гелікоптери, зокрема Ка-52 Алігатор. Також службовий пес Нацгвардії знайшов збитий зі стрілецької зброї російський безпілотник поблизу Гоптівки Харківської області.

Фото: скрин з відео Нацгвардії

Джерело: Нацгвардія
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