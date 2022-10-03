Українські військові за допомогою дронів знищили елітний російський підрозділ на Донеччині

Жовтень, 03 в 18:35

Бійці Збройних сил України знищили елітний підрозділ російських військ у Донецькій області.

Про це повідомила у Twitter Національна гвардія України.

Зазначається, що російських військових знищили українські спецпризначенці. Для цього вони використали дрони, з яких скидали снаряди. Також наші військові підбили танк росіян.

Зараз дивляться

До речі, бійці Нацгвардії захопили під Лиманом Донецької області найпоширеніший старий ворожий танк Т-72Б3, а також знищили російські гелікоптери, зокрема Ка-52 Алігатор. Також службовий пес Нацгвардії знайшов збитий зі стрілецької зброї російський безпілотник поблизу Гоптівки Харківської області.

Фото: скрин з відео Нацгвардії