Я, брат і батько – всім повістка прийшла: мати окупанта про мобілізацію в Росії

Жовтень, 03 в 19:01

Мати російського військового у розмові із сином-окупантом розповіла про мобілізацію в РФ.

– Вчора племінника Вовкіного підвозили, він каже: “Я, брат і батько – усіх каже під рушницю, всім повістка прийшла. Зараз ще вони вдома, а вже перелякались, нах*й, – розповідає вона.

Також жінка обурюється просуванням ЗСУ та критикує Путіна за мовчання:

– Так вони, с*ки, Крим обстрілюють і вже довколишні області Росії. І Путін мовчить, нах*й”. Там Європа взагалі страждає, у них хліб, блін, у 10-20 разів подорожчав.

Крім того, окупант розповідає про ситуацію на фронті і про те, як розвідка РФ постріляла своїх же:

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