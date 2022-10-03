Жовтень, 03 в 7:39

За минулу добу Збройні сили України знищили чимало техніки, складів окупантів та декілька командних пунктів ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, вдалося підтвердити інформацію про втрати ворога в Запорізькій області за попередні дні. Зокрема, ЗСУ вдало уразили район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300.

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Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала сім ударів.

Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів, наголосили у Генштабі.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили два командних пункти, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.