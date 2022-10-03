Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ за добу уразили майже 20 складів та місць особового складу окупантів – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу уразили майже 20 складів та місць особового складу окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили чимало техніки, складів окупантів та декілька командних пунктів ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, вдалося підтвердити інформацію про втрати ворога в Запорізькій області за попередні дні. Зокрема, ЗСУ вдало уразили район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300.

Зараз дивляться

Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала сім ударів.

Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів, наголосили у Генштабі.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили два командних пункти, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка