Жовтень, 03 в 23:25

У Туреччині керівник ОП Андрій Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського вручив ордени Золота Зірка п’ятьом захисникам Азовсталі. Їм присвоєно звання Героя України.

Найвищою державною нагородою відзначено командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії Азов Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера Азова Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Урочисте вручення нагород пройшло під час зустрічі Єрмака та першої леді Олени Зеленської із захисниками Азовсталі та членами їхніх родин у Туреччині.

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– Підрозділи, якими ви керували, зробили неоціненний внесок у майбутню перемогу України. Ви й ваші підлеглі зуміли скувати величезні сили противника. Сили, яких забракло для окупації більших територій, – сказав Андрій Єрмак, вручаючи орден Денису Прокопенку.

Зуміли скувати сили ворога: 5 захисників Маріуполя нагородили Золотою Зіркою / 4 фотографии

Під час зустрічі відбувся відеодзвінок президента України Володимира Зеленського.

– Ми всі пишаємося вами. І я надзвичайно щасливий, що з вами – рідні, і дуже щасливий, що ви в нас такі є. Ви не просто герої, ви – живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному з вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших побратимів, які зараз у полоні. Пишаюся, що ми живемо в одній країні, за неї разом боремось і точно переможемо. Слава Україні! – сказав глава держави.

Олена Зеленська також привітала воїнів від імені всіх українців, яких вони захищали, та вручила цінні подарунки.

– Головне – що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей. Їх іще багато в російському полоні – чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна. Живими, – сказала перша леді.

Зі свого боку захисники Азовсталі передали Зеленському прапор України з підписами та побажаннями п’ятьох командирів та девізом: Без бою немає слави.