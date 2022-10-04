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Факти / Світ

Байден поговорив із Зеленським напередодні оголошення нового пакету допомоги

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Володимир Зеленський_Джо Байден

У вівторок, 4 жовтня, президент США Джо Байден поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це розповів офіційний представник Білого дому, пише CNN.

У виданні уточнили, що це сталося напередодні оголошення Сполученими Штатами ще одного пакету допомоги Україні на суму $625 млн. Він включає в себе ще чотири ракетні системи, відомі як високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS), а також додаткові гаубиці і боєприпаси.

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У CNN не розкривають суті розмови, українська сторона поки що не повідомляла про переговори між президентами Зеленським та Байденом.

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Нові HIMARS та ще більше зброї: США оголосили новий пакет допомоги для України

Джерело: CNN
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