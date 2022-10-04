Депутати пропонують розшити список осіб, звільнених від мобілізації через втрату близьких родичів

Жовтень, 04 в 17:11

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді розширити перелік осіб, звільнених від мобілізації через втрату на війні близьких родичів.

Відповідний законопроєкт № 8093 про внесення змін до статті 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зареєстровано в парламенті у понеділок, 3 жовтня.

Народні обранці пропонують звільнити від мобілізації жінок та чоловіків, чиї близькі родичі – пасинок, падчерка, вітчим чи мачуха – загинули чи пропали безвісти під час війни.

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– Це забезпечить рівність прав щодо відстрочення від мобілізації серед близьких родичів осіб, які загинули або зникли безвісти при здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також за умови забезпечення національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії Росії проти України під час дії військового, – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, що 29 липня Верховна Рада розширила перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу, звільнивши від мобілізації військовозобов’язаних, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти на війні.

Згідно з документом, до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра) загиблих або зниклих безвісти.