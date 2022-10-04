Ми за територіальну цілісність: Іран засудив проведення РФ “референдумів” в Україні

Жовтень, 04 в 20:10

Іран не визнаватиме результати російських псевдореферендумів і закликає дотримуватися принципу територіальних цілісностей країн. Однак у війні Росії проти України Тегеран звинувачує НАТО та США.

Про це заявив представник МЗС Ірану Нассер Канаані.

– Ісламська Республіка Іран, як завжди і виходячи зі своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повного дотримання принципу територіальної цілісності країн як фундаментальної норми міжнародного права та поваги до принципів і цілей cтатуту ООН, — каже він.

У МЗС додали, що Іран закликає уникати будь-яких провокацій, які можуть порушити шлях до миру, стабільності та спокою.

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Крім того, за словами дипломата, Іран підтримує будь-які зусилля, які робляться для мирного врегулювання конфлікту в Україні, і завжди заявляв про свою готовність сприяти цьому процесу.

Однак у війні Росії в Україні Тегеран звинувачує НАТО.