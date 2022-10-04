Жовтень, 04 в 18:45

Російські окупанти намагаються облаштувати так званий кордон на виїзді з тимчасово окупованих територій Запорізької області та фактично заблокували евакуацію українців.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Йдеться про виїзд через місто Василівка Запорізької області. Це наразі єдиний населений пункт, через який можна потрапити на підконтрольну українській владі територію.

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І саме у Василівці, за словами Старуха, російські загарбники створюються “державний кордон” зі своїми правилами його перетину.

– Наразі окупанти намагаються облаштувати в районі Василівки “державний кордон”, як вони вважають. З усіма правилами перетину, які вони собі вигадали. Наслідком цього є те, що не випускають чоловіків призовного віку та й нікого. Позавчора лише вісім людей зуміли виїхати манівцями, знайшли якусь доріжку. А так фактично транзит з окупованої території припинено в обидва боки, – наголосив Старух.

Він уточнив, що рашисти намагаються облаштувати лінію “державного кордону”, як це було після незаконної анексії Криму чи окупації Донбасу.

Старух зазначив, що виїзд через Василівку перекритий уже фактично кілька днів. Так, протягом минулої доби з тимчасово захоплених територій через Василівку змогли виїхати лише 43 людини, серед яких 11 дітей.

Водночас за минулий тиждень ця цифра сягала 1,5-2 тис. людей на день.

Як відомо, 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію тимчасово захоплених територій чотирьох областей України: Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким визнав нікчемними укази Путіна про “відділення” українських територій.

Джерело: Telegram-канал Олександра Старуха