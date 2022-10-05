Потужний прорив ЗСУ на Півдні, звільнено десятки населених пунктів після “референдумів” – Зеленський

Жовтень, 04 в 23:17

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив про хороші новини і з передової, і з дипломатичного фронту.

– Українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом, – заявив голова держави.

Зокрема з військових зведень з Херсонщини: від окупанта звільнені та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід тощо.

– Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі, – додав президент.

У свою чергу в ОК Південь також повідомили про успіхи.

Зараз дивляться

– За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції з визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в населених пунктах Бериславського району: Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Давидів Брід, – йдеться у повідомленні.

Також він повідомив, що провів серію важливих переговорів, з премʼєр-міністром Індії Нарендром Моді, лідеркою політичної сили Брати Італії Джорджею Мелоні та президентом США Джо Байденом.

– А загалом я відзначив, що успіхи наших військових – усі успіхи в поверненні свободи нашим людям – це наші спільні успіхи, це наші спільні перемоги. Завдяки єдності України, США і всіх наших партнерів у вільному світі свобода сьогодні має найвищу силу за десятки років і демонструє конкретні перемоги в протистоянні з тиранією, – говорить пан президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що Байден заявив, що наші військові надихають увесь світ.

– Наш народ надихає весь світ. І це справді так: наша перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії, – каже голова держави.

Зокрема Зеленський нагадав, що “підписав указ про визнання нікчемними всіх указів президента РФ та всіх актів, ухвалених на виконання цих указів для спроб анексії території України від 2014 року й до сьогодні”.