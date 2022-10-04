РФ ризикує втратити контроль над вирішальними для утримання Херсона та Криму містами – Guardian

Жовтень, 04 в 17:49

Росія ризикує втратити контроль над стратегічними містами, які мають вирішальне значення для утримання тимчасово окупованих Херсона та Криму, але вони попередили, що бойові дії вздовж річки Дніпро “не будуть легким кидком”.

Про це із посиланням на неназваних західних чиновників повідомляє Guardian.

На думку офіційних осіб, які побажали залишитися анонімними, ситуація на півдні “може стати все більш заплутаною через потенційно відчайдушніші російські сили, що стоять спиною до Дніпра”, додавши, що російське керівництво політично не зможе санкціонувати відступ з Херсона.

Зараз дивляться

На питання, чи готувалася Росія діяти, неодноразово загрожуючи застосуванням тактичної ядерної зброї, чиновник заявив, що не бачив ознак чи дій з боку Росії, які виходять за межі норми.

Співрозмовники вказали, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув заклики чеченських лідерів застосувати таку зброю, заявивши, що вдаватися до емоцій неправильно.

Даючи одну зі своїх найоптимістичніших оцінок військового балансу, західні офіційні особи заявили, що Україна зараз диктує оперативний темп. Вони сумніваються, що Росія має якісь амбіції чи здатність повернутися до наступу.

– Українські командири на півдні та сході створюють проблеми для російського ланцюжка командування швидше, ніж росіяни можуть ефективно відреагувати, – сказав чиновник.

Вони також сумніваються у здатності 300 000 російських призовників змінити військовий баланс, вказуючи на важливість теплої погоди, одягу та логістики.

– Зараз ви бачили відеоролики про те, як російські новобранці розпалюють вогнища в полях за мінус 5°C уночі – це не буде ситуацією, коли у вас буде високий бойовий дух узимку, – зазначають чиновники.

Західні офіційні особи наголосили на прогресі, досягнутому українськими військами на півдні вздовж річки Дніпро, з початком створення потенційно смертельного котла, що містить 20 000 російських військовослужбовців, які опинилися в пастці на західному березі річки. Але вони попередили, що оскільки українські сили просуваються на південь уздовж річки, вони потенційно можуть зазнати артилерійського обстрілу з боку російських військ, які знаходяться на іншому березі річки.

– Це не буде легкою прогулянкою необмеженими територіями. Ми вважаємо малоймовірним, що російське керівництво санкціонує повний вихід із Херсона з політичних причин, – сказали чиновники.

Офіційні особи заявили, що місто Нова Каховка, розташоване приблизно за 50 км від найбільш передових українських військ, є “критичною проблемою для боєздатності російських військ у Херсоні”. У місті є великий автомобільний міст, електростанція та гребля, а також канал, яким прісна вода надходить до Криму, тому західні військові вважають його центральним вузлом комунікацій.

– Якщо ви можете контролювати його, це дає вам набагато більшу військову перевагу, що наражає на ризик райони Херсонської області та Кримського півострова, – вважають вони.

Також західні офіційні особи відзначили, що стрімкий відступ Росії на вихідних на північному фронті в Лимані стався, незважаючи на наказ Кремля оборонятися та залишатися.

Повідомляється, що російська армія “зазнала великих втрат від артилерійського вогню, коли вони намагалися піти з міста на схід. Оскільки це частина нібито нещодавно анексованого Донбасу, відмова від цих територій – це саме те, чого Кремль не хотів”.